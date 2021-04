Europei 2020, Irlanda a rischio: presenza del pubblico non garantita a Dublino (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Irlanda potrebbe sfilarsi dall’ospitare le partite degli Europei 2020. In una nota la federcalcio irlandese ha fatto sapere di non essere in grado di garantire la presenza dei tifosi sugli spalti dello stadio di Dublino come richiesto dall’Uefa: “Comunicato alla UEFA che, a causa della pandemia da COVID-19, non è nella posizione in questo momento di poter dare rassicurazioni sulla presenza minima di un determinato numero di spettatori per le partite dell’Europeo in programma a Dublino”. Non una rinuncia, ma così difficilmente l’Uefa potrà confermare questa sede. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’potrebbe sfilarsi dall’ospitare le partite degli. In una nota la federcalcio irlandese ha fatto sapere di non essere in grado di garantire ladei tifosi sugli spalti dello stadio dicome richiesto dall’Uefa: “Comunicato alla UEFA che, a causa della pandemia da COVID-19, non è nella posizione in questo momento di poter dare rassicurazioni sullaminima di un determinato numero di spettatori per le partite dell’Europeo in programma a”. Non una rinuncia, ma così difficilmente l’Uefa potrà confermare questa sede. SportFace.

