Euro 2020: c'è il sì del Governo per la presenza dei tifosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha mandato una lettera al Presidente della Figc Gravina L'11 giugno inizieranno gli Europei di Calcio 2020. Europei che sono stati posticipati, così come i Giochi Olimpici, di un anno a causa della pandemia. La rassegna, per la prima volta nella storia, sarà itinerante e questo creerà non pochi problemi visto l'attuale situazione legata alla diffusione del virus. Intanto nelle ultime ore sono arrivate notizie positive riguardo alla presenza del pubblico: il Governo ha infatti dato il via libera e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato la decisione con una lettera mandata alla FIGC e al Presidente Gravina poi spedita all'UEFA. Si attendono comunque ulteriori indicazioni e normative che dovranno essere date dal CTS: per il momento, infatti ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - Agenzia_Italia : Europei di calcio, sì di Speranza alla presenza del pubblico allo stadio - Lega_Massa : BUONI SPESA: Da giovedì 8 aprile fino al 7 maggio ore 12:30 sarà possibile presentare le domande. Dal 3 aprile 202… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Euro2020, l'#Uefa aspetta i sì degli stati per il pubblico negli stadi: Irlanda verso la rinuncia, ipotesi più gare in Inghi… -