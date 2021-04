Estate, il piano del Governo per riaprire gli alberghi entro il 2 Giugno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Ministro del Turismo Garavaglia è fiducioso che entro l’Estate si potrà far ripartire il settore turistico. E per i viaggi all’estero guarda al “lasciapassare” vaccinale Al momento non esiste ancora una data per far ripartire il settore turistico. Tuttavia, il Ministro del Turismo Garavaglia spera che il settore possa ripartire a metà maggio, o magari sfruttando come augurio la data del 2 Giugno: la Festa della Repubblica. È durante una conferenza con la stampa estera che il Ministro parla dell’Estate. “È la domanda che abbiamo posto nell’ultimo Consiglio dei ministri. Ci è stata data ampia rassicurazione che è intenzione del Governo arrivare a una programmazione per l’Estate” ha affermato Garavaglia. Che ha aggiunto: “Penso che nel giro di qualche giorno saremmo in grado di dare ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Ministro del Turismo Garavaglia è fiducioso chel’si potrà far ripartire il settore turistico. E per i viaggi all’estero guarda al “lasciapassare” vaccinale Al momento non esiste ancora una data per far ripartire il settore turistico. Tuttavia, il Ministro del Turismo Garavaglia spera che il settore possa ripartire a metà maggio, o magari sfruttando come augurio la data del 2: la Festa della Repubblica. È durante una conferenza con la stampa estera che il Ministro parla dell’. “È la domanda che abbiamo posto nell’ultimo Consiglio dei ministri. Ci è stata data ampia rassicurazione che è intenzione delarrivare a una programmazione per l’” ha affermato Garavaglia. Che ha aggiunto: “Penso che nel giro di qualche giorno saremmo in grado di dare ...

