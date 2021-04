Esce E Poi Finisco Per Amarti di Motta, il singolo che anticipa il nuovo album (Di mercoledì 7 aprile 2021) Esce oggi, mercoledì 7 aprile, sulle piattaforme digitali E Poi Finisco Per Amarti di Motta. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 aprile ed è il primo singolo estratto dal terzo album di Motta, in programma con Sugar. Tre anni dopo Vivere O Morire, Motta annuncia il suo ritorno con un nuovo progetto discografico di inediti frutto di tre anni di intenso lavoro in studio. Ad anticipare i contenuti e le sonorità del nuovo progetto è il singolo inedito E Poi Finisco Per Amarti, disponibile da questa settimana come anticipazione di un grande lavoro di produzione nel quale Motta ha coinvolto musicisti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)oggi, mercoledì 7 aprile, sulle piattaforme digitali E PoiPerdi. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 aprile ed è il primoestratto dal terzodi, in programma con Sugar. Tre anni dopo Vivere O Morire,annuncia il suo ritorno con unprogetto discografico di inediti frutto di tre anni di intenso lavoro in studio. Adre i contenuti e le sonorità delprogetto è ilinedito E PoiPer, disponibile da questa settimana comezione di un grande lavoro di produzione nel qualeha coinvolto musicisti ...

