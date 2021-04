Ernesto Raponi stroncato da una malattia a 67 anni. Il padre Benito era stato uno dei fondatori della Lube (Di mercoledì 7 aprile 2021) TREIA - Lutto a Treia per la scomparsa di Ernesto Raponi, aveva 67 anni. Da tempo lottava con tenacia contro una malattia. Titolare della Ergon investiments e figlio di Benito, uno degli storici ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 aprile 2021) TREIA - Lutto a Treia per la scomparsa di, aveva 67. Da tempo lottava con tenacia contro una. TitolareErgon investiments e figlio di, uno degli storici ...

