Erdogan lascia senza sedia von der Leyen (VIDEO)

Durante un incontro tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello del Consiglio europeo, Charles Michel, a rimanere senza sedia è rimasta l'unica donna presente all'incontro, costretta a sedersi su un divano beige di fronte al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, diplomaticamente al di sotto. Von der Leyen, che ricopre la carica più alta tra le istituzioni europee, si è trovata in imbarazzo nel constatare che le sedie fossero due per tre posti e, per smacco, ha fatto cenno con la mano destra di non preoccuparsi, perché si sarebbe accomodata sul divano. L'episodio è stato immediatamente ripreso dai fotografi presenti nella stanza e ha fatto il giro del web con l'hashtag #sofagate. Per la Turchia, appena uscita dalla ...

