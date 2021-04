Entratico | omicidio Errico | lasciato agonizzante tra le fiamme

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Francesca Donadoni Eraquando venne appiccato il fuoco per eliminare ogni traccia. Una fine atroce quella del professore Cosimo, 58 anni, docente all'istituto per chimici "Natta" ...

Ultime Notizie dalla rete : Entratico omicidio

... ucciso nella notte del 3 ottobre del 2018 nella sua "Cascina dei fiori" a, una sorta di ... La sera dell'Errico era nella sala bar della cascina, davanti al frigorifero trovato aperto.... ucciso nella notte del 3 ottobre del 2018 nella sua "Cascina dei fiori" a, una sorta di ... La sera dell'Errico era nella sala bar della cascina, davanti al frigorifero trovato aperto.Una fine atroce quella del professore Cosimo Errico, 58 anni, docente all’istituto per chimici “Natta“ di Bergamo, ucciso nella notte del 3 ottobre del 2018 nella sua “Cascina dei fiori“ a Entratico .In aula il delitto di Cosimo Errico a Entratico: c’è il movente, mancano coltello e scarpe dell’omicida Bergamo - L’arma dell’omicidio , con tutta probabilità un coltello con lama affilata, non è mai ...