Energia | accordo tra Axpo Italia e Rina per sviluppo filiera idrogeno

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – Uno dei pilastri indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per realizzare "la rivoluzione verde e la transizione ecologica" è rappresentato dall'idrogeno come fonte di Energia. Questo elemento e le tecnologie ad esso correlate sono infatti considerate un driver fondamentale per il processo di decarbonizzazione che sta impegnando tutti i settori industriali. Axpo Italia, terzo operatore sul mercato libero dell'Energia in Italia e parte del Gruppo Axpo, leader inter-nazionale nella commercializzazione di Energia rinnovabile, e Rina, gruppo multinazionale specializzato in servizi di certificazione e di consulenza ingegneristica, forti delle esperienze e del know-how sviluppato sui temi ...

