Emiliano - Lopalco ai medici pugliesi: 'Svuotate i frigoriferi e vaccinate tutti!' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato oggi, in videoconferenza, i medici di medicina generale della Bat, di Lecce e di ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente della Regione Puglia Michelee l'assessore alla Sanità Pier Luigihanno incontrato oggi, in videoconferenza, idina generale della Bat, di Lecce e di ...

MarinellaIn : RT @ardigiorgio: Ieri in Puglia sono state vaccinate con astrazeneca 1000 persone. Con moderna 700. In frigorifero la Puglia ha 150 mil… - StraNotizie : 'Vaccinate in casa il più possibile, svuotate i frigoriferi': da Emiliano e Lopalco l'appello ai medici di base… - anna_sabattini : RT @ardigiorgio: Ieri in Puglia sono state vaccinate con astrazeneca 1000 persone. Con moderna 700. In frigorifero la Puglia ha 150 mil… - rep_bari : 'Vaccinate in casa il più possibile, svuotate i frigoriferi': da Emiliano e Lopalco l'appello ai medici di base [ag… - Avv_Mant : RT @ardigiorgio: Ieri in Puglia sono state vaccinate con astrazeneca 1000 persone. Con moderna 700. In frigorifero la Puglia ha 150 mil… -