Ema, possibile nesso tra trombosi rare e vaccino AstraZeneca. Riunione straordinaria dei ministri della Salute dell’Ue (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nuova valutazione dell’Ema su AstraZeneca e i casi di trombosi. Il rapporto tra effetti collaterali e benefici resta positivo, decidono i singoli Paesi. AMSTERDAM (OLANDA) – E’ arrivata la nuova valutazione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca e sui casi di trombosi registrati in diversi Paesi. L’agenzia europea del farmaco ha deciso di confermare le indicazioni date in passato. Nessuna nuova limitazione, quindi, a livello europeo. Le decisioni saranno prese dai singoli Paesi. Alle 18 del 7 aprile è stata convocata una Riunione straordinaria dei ministri della Salute dell’Ue. VacciniAstraZeneca e casi di trombosi, la conferenza stampa dell’Ema In conferenza ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nuova valutazione dell’Ema sue i casi di. Il rapporto tra effetti collaterali e benefici resta positivo, decidono i singoli Paesi. AMSTERDAM (OLANDA) – E’ arrivata la nuova valutazione dell’Ema sule sui casi diregistrati in diversi Paesi. L’agenzia europea del farmaco ha deciso di confermare le indicazioni date in passato. Nessuna nuova limitazione, quindi, a livello europeo. Le decisioni saranno prese dai singoli Paesi. Alle 18 del 7 aprile è stata convocata unadei. Vaccinie casi di, la conferenza stampa dell’Ema In conferenza ...

