Ema | il vaccino AstraZeneca è fortemente associato a trombosi rare

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Agenzia europea del Farmaco (Ema) ha pubblicato oggi un nuovo rapporto in cui ha riconosciuto un "forte legame" fra la somministrazione delanti-Covid di Astra-Zeneca e alcuni casi estremamente rari di eventi trombotici cerebrali e addominali, associati a carenza di piastrine nel sangue; ma ha confermato il giudizio nettamente positivo sul rapporto rischi-benefici dele sulla sua efficacia contro il coronavirus SARS-CoV-2. L'Ema ha concluso pertanto che questecombinate con bassi livelli piastrinici dovrebbero essere elencate fra i possibili effetti collaterali, molto rari, del farmaco di, sottolineando che comunque contrarre il virus presenta un rischio di mortalità di gran lunga maggiore dei possibili effetti avversi del.Una spiegazione plausibile per ...

L'ultima parola sull'uso "ottimale" delanti Covid di AstraZeneca spetta alle autorità nazionali. Lo ha detto l', l'Autorità europea per i medicinali, al termine dell'indagine approfondita sul siero anglo - svedese dopo i casi di ...Dopo la nuova valutazione dell', è arrivata oggi in Italia la raccomandazione di somministrare ilpreferibilmente agli over 60 . A breve, avrebbe detto il ministro Speranza a quanto si ...Il vaccino AstraZeneca d’ora in poi sarà destinato preferibilmente alle persone al di sopra dei 60 anni di età. È questa la scelta del governo, supportata dall’Agenzia Italiana del Farmaco e del Consi ...L'Agenzia europea del Farmaco ha pubblicato un nuovo rapporto secondo il quale è possibile l'effetto collaterale, ma resta molto improbabile ...