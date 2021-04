Elisa Isoardi, la novità clamorosa: accade appena torna dall’Isola dei Famosi (Di mercoledì 7 aprile 2021) novità importanti per Elisa Isoardi. Per l’ex conduttrice Rai potrebbe cambiare tutto quando tornerà dall’Isola dei Famosi Ancora una novità clamorosa per Elisa Isoardi. L’ex conduttrice Rai attualmente è protagonista all’Isola dei Famosi e così quando tornerà tutto potrebbe cambiare con un format tutto suo sui canali Mediaset. Come svelato dal quotidiano “Il Fatto Quotidiano” L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021)importanti per. Per l’ex conduttrice Rai potrebbe cambiare tutto quando torneràdeiAncora unaper. L’ex conduttrice Rai attualmente è protagonista all’Isola deie così quando tornerà tutto potrebbe cambiare con un format tutto suo sui canali Mediaset. Come svelato dal quotidiano “Il Fatto Quotidiano” L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Elisa Isoardi non si ferma: Mediaset ha grandi piani per lei - #Elisa #Isoardi #ferma: #Mediaset - ChiariZaira : Un giornalista di Dagospia ha spifferato che Elisa Isoardi avrebbe già un bel contratto con Canale 5 per condurre u… - zazoomblog : Isola dei Famosi Elisa Isoardi attacca Zorzi. Stefania Orlando lo difende: “Ha visto un altro GF” (VIDEO) - #Isola… - zazoomblog : Elisa Isoardi dopo L’Isola dei Famosi: nuovo progetto in casa Mediaset? L’indiscrezione - #Elisa #Isoardi #L’Isola… - zazoomblog : Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: che programma condurrà su Canale 5 - #Elisa #Isoardi #l’Isola #Famosi: -