Egitto | svolta su cittadinanza italiana a Zaki | pressing Pd | governo apre

ROMA – Svolta sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, l'egiziano, studente a Bologna, oppositore del regime di Al Sisi. L'esecutivo guidato da Mario Draghi apre alla possibilità di avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza al 29enne, detenuto al Cairo dal 7 febbraio 2020.

