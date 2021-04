Editoria | ' il Mulino' | la rivista compie 70 anni e si rinnova

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Bologna, 7 apr. - (Adnkronos) - Il 25 aprile 1951 veniva stampato per la prima volta a Bologna il numero 1 de "il. Quindicinale di informazione culturale e universitaria". A 70da quella prima uscita la"il", che in questo lungo periodo di tempo non ha mai sospeso le pubblicazioni, sicompletamente. Il primo fascicolo del 2021, il numero 513 dall'inizio della storia della, avrà una copertina (illustrata da Cristiana Couceiro) e una grafica interamente ridisegnate, una nuova periodicità (trimestrale) e un ampio spazio dedicato a blocchi tematici di attualità. L'ultimo numero dell'anno sarà interamente monografico. Il 25 aprile sarà lanciato il nuovo sito www..it. Oltre ad una grafica completamente ...