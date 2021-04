E3 2021: Xbox e Nintendo ci sono, Sony noHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia, attorno al futuro dell’E3 cominciavano ad addensarsi dubbi e perplessità. Ci si chiedeva se avesse ancora senso, se l’apertura di una nuova era di eventi digitali non avrebbe permesso non solo a Sony, Microsoft e Nintendo, ma anche alla software house di organizzarsi autonomamente, in maniera del tutto indipendente da quello storico contenitore. Ora sappiamo che almeno per quest’anno non sarà così: l’E3 2021 si terrà in forma completamente digitale dal 12 al 15 giugno, e pochi giorni fa è arrivata la smentita riguardo la possibilità che potessero esserci alcuni contenuti accessibili solo a pagamento. L’evento sarà invece completamente gratuito, e non vediamo l’ora di seguirlo e commentarlo assieme a voi sulle pagine e sul canale Twitch di HDBlog. La buona notizia non è ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia, attorno al futuro dell’E3 cominciavano ad addensarsi dubbi e perplessità. Ci si chiedeva se avesse ancora senso, se l’apertura di una nuova era di eventi digitali non avrebbe permesso non solo a, Microsoft e, ma anche alla software house di organizzarsi autonomamente, in maniera del tutto indipendente da quello storico contenitore. Ora sappiamo che almeno per quest’anno non sarà così: l’E3si terrà in forma completamente digitale dal 12 al 15 giugno, e pochi giorni fa è arrivata la smentita riguardo la possibilità che potessero esserci alcuni contenuti accessibili solo a pagamento. L’evento sarà invece completamente gratuito, e non vediamo l’ora di seguirlo e commentarlo assieme a voi sulle pagine e sul canale Twitch di HDBlog. La buona notizia non è ...

