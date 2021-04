Dybala ancora in tribuna contro il Napoli? Intanto Oriana se la balla in bikini (Di mercoledì 7 aprile 2021) Paulo Dybala avverte nuovamente dolore al ginocchio nella rifinitura, con il Napoli finisce nuovamente in tribuna? La stagione 2020/2021 non è stata fortunata per Paulo Dybala. Il fortissimo calciatore argentino della Juventus è stato spesso fuori per un problema al ginocchio che non cessa di tormentarlo. Tornato a disposizione poco prima della pausa per le nazionali, la ‘Joya‘ ha saltato la partita contro il Torino per un provvedimento disciplinare (l’arcinota festa con McKennie e Arthur) ed era pronto ad aiutare i suoi contro il Napoli. Tuttavia nell’allenamento di rifinitura, dopo aver forzato scatti e giocate per arrivare al meglio all’appuntamento decisivo della stagione bianconera, l’argentino ha accusato nuovamente dolore al ginocchio. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Pauloavverte nuovamente dolore al ginocchio nella rifinitura, con ilfinisce nuovamente in? La stagione 2020/2021 non è stata fortunata per Paulo. Il fortissimo calciatore argentino della Juventus è stato spesso fuori per un problema al ginocchio che non cessa di tormentarlo. Tornato a disposizione poco prima della pausa per le nazionali, la ‘Joya‘ ha saltato la partitail Torino per un provvedimento disciplinare (l’arcinota festa con McKennie e Arthur) ed era pronto ad aiutare i suoiil. Tuttavia nell’allenamento di rifinitura, dopo aver forzato scatti e giocate per arrivare al meglio all’appuntamento decisivo della stagione bianconera, l’argentino ha accusato nuovamente dolore al ginocchio. Il ...

