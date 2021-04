Dubbi sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik V: l’Ema avvia un’indagine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Che l’Europa avesse riserve su Sputnik V era ormai chiaro da tempo. E mentre in Italia i governatori del Veneto Luca Zaia e della Campania Vincenzo De Luca lo chiedono a gran voce per dare un’accelerazione alla campagna vaccinale anti-Covid che ancora oggi va a rilento, arriva la notizia di una nuova tegola in sede europea. l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali attesa oggi da una decisione delicatissima sul vaccino AstraZeneca, avvierà la prossima settimana un’indagine per capire se i test clinici dello Sputnik V abbiano violato gli standard etici e scientifici. La notizia viene riportata dal Financial Times, citando alcune fonti vicine al dossier. April 7, 2021 Qual è il sospetto Il sospetto è che i russi non abbiano gestito eticamente la sperimentazione dello ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Che l’Europa avesse riserve suV era ormai chiaro da tempo. E mentre in Italia i governatori del Veneto Luca Zaia e della Campania Vincenzo De Luca lo chiedono a gran voce per dare un’accelerazione alla campagna vaccinale anti-Covid che ancora oggi va a rilento, arriva la notizia di una nuova tegola in sede europea., l’Agenzia europea per i medicinali attesa oggi da una decisione delicatissima sulAstraZeneca, avvierà la prossima settimanaper capire se i test clinici delloV abbiano violato gli standard etici e scientifici. La notizia viene riportata dal Financial Times, citando alcune fonti vicine al dossier. April 7, 2021 Qual è il sospetto Il sospetto è che i russi non abbiano gestito eticamente ladello ...

Advertising

iacopoiandiorio : RT @tomasomontanari: Chi aveva dubbi su quanto a #destra si collochi il #governodeimigliori mediti sulla “soddisfazione” espressa da #Dragh… - IReDavide : RT @essequadro_art: Il catcalling non ha il “corteggiamento” al centro. Si fa per dimostrare agli altri maschi etero attorno che si è masch… - Kalmha : Non ci sono soltanto le spie, aveva dichiarato FedericaSciarelli, presentando il grande scoop, proprio il giorno do… - GaetanoBellitt2 : RT @tomasomontanari: Chi aveva dubbi su quanto a #destra si collochi il #governodeimigliori mediti sulla “soddisfazione” espressa da #Dragh… - CalcioPillole : Secondo 'Milano Finanza' #Dazn e #Cairo hanno raggiunto un accordo per la creazione di due canali digitali. L'obiet… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubbi sulla Uomini e Donne, Eugenia esplode in puntata: la reazione del tronista Massimiliano dietro le quinte ... infatti, si è scagliata contro Federica intimandole di non azzardarsi più a fare commenti sulla ... ma lo ha apprezzato molto: ' Perché un po' di dubbi me li fai venire se sei sempre carina e cortese ',...

Robert Mundell, un re dell'economia - L. Bottazzi Ma quando si parla di Mundell come padre dell'euro e lo si critica o si hanno dubbi sulla moneta unica, come più volte ribadito anche in questi giorni sui quotidiani, ci si dimentica che il progetto ...

Probabili formazioni Juve-Napoli: le ultime sulle scelte di Pirlo Calcio d’inizio questa sera alle 18.45 presso l’Allianz Stadium: Juventus e Napoli si giocano un pezzettino della prossima Champions League nel recupero della terza giornata di Serie A. I principali d ...

Intesa Cairo-Dazn per l’acquisto di due canali sul digitale terrestre Secondo 'Milano Finanza' è stato definito un accordo tra la Cairo Communication e Dazn per la trasmissione sul digitale terrestre.

... infatti, si è scagliata contro Federica intimandole di non azzardarsi più a fare commenti... ma lo ha apprezzato molto: ' Perché un po' dime li fai venire se sei sempre carina e cortese ',...Ma quando si parla di Mundell come padre dell'euro e lo si critica o si hannomoneta unica, come più volte ribadito anche in questi giorni sui quotidiani, ci si dimentica che il progetto ...Calcio d’inizio questa sera alle 18.45 presso l’Allianz Stadium: Juventus e Napoli si giocano un pezzettino della prossima Champions League nel recupero della terza giornata di Serie A. I principali d ...Secondo 'Milano Finanza' è stato definito un accordo tra la Cairo Communication e Dazn per la trasmissione sul digitale terrestre.