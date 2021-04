Drusilla Gucci e il flirt con un cantante italiano di altissimo livello: ecco chi è (Di mercoledì 7 aprile 2021) Indiscrezioni che vedrebbero la rampolla ed ereditiera della famosissima casa di moda avere un flirt con un noto artista. Drusilla Gucci durante il programma dell’Isola dei FamosiUna indiscrezione quella che girerebbe intorno a Drusilla Gucci, ereditiera della famosissima casa di moda Made In Italy. La Gucci sarebbe stata data sempre più vicina ad un cantante molto giovane ed importante. La ricca rampolla di casa Gucci al momento sarebbe “naufraga” in Honduras per partecipare alla nuova edizione del programma L’Isola dei famosi. Ma qual’è l’uomo ideale di Drusilla? E soprattutto, chi è questo misterioso cantante ed artista che ha fatto perdere la testa alla rampolla di una delle case di moda più ... Leggi su kronic (Di mercoledì 7 aprile 2021) Indiscrezioni che vedrebbero la rampolla ed ereditiera della famosissima casa di moda avere uncon un noto artista.durante il programma dell’Isola dei FamosiUna indiscrezione quella che girerebbe intorno a, ereditiera della famosissima casa di moda Made In Italy. Lasarebbe stata data sempre più vicina ad unmolto giovane ed importante. La ricca rampolla di casaal momento sarebbe “naufraga” in Honduras per partecipare alla nuova edizione del programma L’Isola dei famosi. Ma qual’è l’uomo ideale di? E soprattutto, chi è questo misteriosoed artista che ha fatto perdere la testa alla rampolla di una delle case di moda più ...

Advertising

angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola #DrusillaGucci eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Le ossa di pollo… - ___Giovanna5___ : RT @ahoy_mat: Non riesco a pensare ad altro se non a Drusilla Gucci che ha avuto un flirt con Damiano dei Maneskin, soprattutto perché non… - amrz_alice : RT @oocisola: Drusilla Gucci: “se resto qua mi butto sul fuoco a gratella” #isola - infoitcultura : Isola dei famosi, Drusilla Gucci vuole uscire e Ilary Blasi brutalizza Massimiliano Rosolino - falcions85 : Previsione futura: #Olesya protagonista in qualche reality/talent italiano. Da Ballando al Gfvip, passando per la… -