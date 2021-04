Draghi nel Club Med. Dalla Libia al ruolo nel Mediterraneo allargato (Di mercoledì 7 aprile 2021) La visita del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, in Libia merita una riflessione. La sua importanza viaggia su un doppio filone. L’interesse nazionale, che Draghi ha sottolineato al tavolo con il neo-premier Abdelhamid Dabaiba, ricordando che l’Italia è pronta a entrare nelle attività della ricostruzione libica – per assistere il paese dopo anni bui di guerre continue. La cooperazione, che riguarda il ruolo dell’Italia in un contesto più ampio, ossia l’Ue e gli Usa nel Mediterraneo, seguendo il solco del multilateralismo che l’amministrazione Biden vede come fattore cruciale per la propria politica internazionale. Di questo oggi Formiche parlerà in un panel, moderato da Emanuele Rossi, con ospiti tre esperti dell’area MENA: Federica Saini Fasanotti, Senior Associate Fellow di ISPI e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) La visita del presidente del Consiglio italiano, Mario, inmerita una riflessione. La sua importanza viaggia su un doppio filone. L’interesse nazionale, cheha sottolineato al tavolo con il neo-premier Abdelhamid Dabaiba, ricordando che l’Italia è pronta a entrare nelle attività della ricostruzione libica – per assistere il paese dopo anni bui di guerre continue. La cooperazione, che riguarda ildell’Italia in un contesto più ampio, ossia l’Ue e gli Usa nel, seguendo il solco del multilateralismo che l’amministrazione Biden vede come fattore cruciale per la propria politica internazionale. Di questo oggi Formiche parlerà in un panel, moderato da Emanuele Rossi, con ospiti tre esperti dell’area MENA: Federica Saini Fasanotti, Senior Associate Fellow di ISPI e ...

Advertising

FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - Ettore_Rosato : #Draghi in #Libia per la prima missione all’estero da Premier. Bene riprenda il dialogo tra i due Paesi,importante… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Draghi in visita a Tripoli: 'Amici della Libia'. L’Italia nel Mediterraneo ora cerca un nuovo ruolo… - MakeDavero : RT @mostro15119736: Sinceramente, e lo dico senza polemica ma con tanta amarezza, da uno che, nel suo discorso di insediamento a PdC, disse… - MariaNadiaMai2 : RT @FerdiGiugliano: ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in cui… -