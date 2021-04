Draghi in Libia | ' Momento unico per ricostruire un' antica amicizia'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima missione all'estero per il premier italiano che ha incontrato il primo ministro libico del governo di transizione Dbeibah: infrastrutture, cultura, energia e migranti tra i ...

Prima missione all'estero per il premier italiano che ha incontrato il primo ministro libico del governo di transizione Dbeibah: infrastrutture, cultura, energia e migranti tra i ...Roma, 07 apr 08:55 - La visita del presidente del Consiglio, Mario, insi basa sul principio che i cittadini di questo Paese sono a poche centinaia...“Ciò che facciamo oggi sulla Libia è un lavoro che parte tanti anni fa e un po ... “Un altro passo fondamentale lo stiamo facendo con il governo Draghi”, seguendo quanto portato avanti dai governi ...(Il Fatto Quotidiano) L'annuncio della missione. Era stato lo stesso Draghi, nel suo intervento in Senato il 24 marzo scorso, ad annunciare la sua missione in Libia, con la quale vuole riaffermare il ...