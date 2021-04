Domande graduatorie personale Ata 2021 terza fascia. ISTRUZIONI per Istanze online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Domande graduatorie personale Ata 2021: sulla piattaforma Istanze online si può effettuare la compilazione della domanda per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 7 aprile 2021)Ata: sulla piattaformasi può effettuare la compilazione della domanda per l’inserimento o l’aggiornamento delladelle...

Advertising

RiformaPA : RT @FunzPub: Da oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando per 2.800 assunzioni nella #Pa del #Sud ? Domande dal 6 al 21 aprile… - CurrentTrends1 : RT @lavoroformazion: 'Domande graduatorie personale ATA 2021' Partecipa al nuovo evento on-line gratuito l’8/04 alle 17 per scoprire i tito… - lavoroformazion : 'Domande graduatorie personale ATA 2021' Partecipa al nuovo evento on-line gratuito l’8/04 alle 17 per scoprire i t… - viciocort : RT @FunzPub: Da oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando per 2.800 assunzioni nella #Pa del #Sud ? Domande dal 6 al 21 aprile… - Cinzialeggio : RT @FunzPub: Da oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del bando per 2.800 assunzioni nella #Pa del #Sud ? Domande dal 6 al 21 aprile… -