Djalò: “Neymar non ha rispetto, mi ha lanciato un adesivo in faccia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tiago Djalò, ex difensore del Milan in forza al Lille, ha parlato dello scontro con Neymar, che ha causato l'espulsione ad entrambi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tiago, ex difensore del Milan in forza al Lille, ha parlato dello scontro con, che ha causato l'espulsione ad entrambi

Advertising

milansette : Djalò: 'Problemi con Neymar cominciati l'anno scorso. Nel tunnel mi ha insultato, non ha rispetto' - sportli26181512 : Djalò: 'Problemi con Neymar cominciati l'anno scorso. Nel tunnel mi ha insultato, non ha rispetto': Tiago Djalò, ex… - infoitsport : Neymar espulso in Psg-Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - infoitsport : VIDEO - Neymar contro l'ex Milan Djalo: i due vengono a contatto al rientro negli spogliatoi - infoitsport : Neymar espulso in Psg-Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel! -

Ultime Notizie dalla rete : Djalò Neymar Neymar espulso in Psg - Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel! Neymar, particolarmente agitato, ha spinto il suo rivale e a nulla sono servite le protezioni da parte dei membri delle rispettive squadre. Sono volate grida e insulti fino a quando il brasiliano ha ...

Ex Milan - Tiago Djaló, quasi rissa con Neymar - Per fortuna Neymar e Tiago Djalò sono stati divisi dalle diverse persone che erano attorno a loro, altrimenti sarebbero arrivati al contatto fisico e chissà cosa sarebbe successo. Nessuno dei due ha ...

, particolarmente agitato, ha spinto il suo rivale e a nulla sono servite le protezioni da parte dei membri delle rispettive squadre. Sono volate grida e insulti fino a quando il brasiliano ha ...Per fortunae Tiagosono stati divisi dalle diverse persone che erano attorno a loro, altrimenti sarebbero arrivati al contatto fisico e chissà cosa sarebbe successo. Nessuno dei due ha ...