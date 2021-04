Disturbi del sonno: quando l’insonnia diventa patologia e gli esami da fare (Di mercoledì 7 aprile 2021) l’insonnia grave è un disturbo del sonno che va sempre affrontato insieme al medico. Bisogna quindi precisare che l’insonnia che capita ogni tanto, legata a qualche motivo particolare di stress, o ansie, come in questo periodo, dovute alla pandemia può essere affrontata con rimedi semplici: ad esempio con la classica camomilla la sera o con farmaci di automedicazione, a patto però che duri per pochissimi giorni. quando invece l’insonnia assume le caratteristiche di una vera e propria patologia diventano necessari alcuni esami specialistici effettuabili presso i centri di medicina del sonno. Gli esami La polisonnografia è una tecnica fondamentale per la diagnosi dei Disturbi del ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021)grave è un disturbo delche va sempre affrontato insieme al medico. Bisogna quindi precisare cheche capita ogni tanto, legata a qualche motivo particolare di stress, o ansie, come in questo periodo, dovute alla pandemia può essere affrontata con rimedi semplici: ad esempio con la classica camomilla la sera o con farmaci di automedicazione, a patto però che duri per pochissimi giorni.inveceassume le caratteristiche di una vera e propriano necessari alcunispecialistici effettuabili presso i centri di medicina del. GliLa poligrafia è una tecnica fondamentale per la diagnosi deidel ...

