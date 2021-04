Disponibili nuovi sticker WhastApp a tema vaccini in accordo con la WHO

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sonoWhatsApp ufficialida oggi 7 aprile. In occasione della Giornata mondiale per la Salute e in piena pandemia Covid-19, il pacchetto di adesivi pronti all’uso si chiama “per tutti”. Le soluzioni nuove di zecca sono state create dagli sviluppatori in partnership con l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS, in inglese appunto World Health Organization). L’istituto specializzato dell’ONU per la salute globale punta a promuovere la campagna vaccinale anche attraverso un gesto semplice come potrebbe esserlo l’invio di un adesivo in una conversazione singola o di gruppo WhatsApp. Come al solito, per scaricare tutto il pacchetto deiWhatsApp non bisognerà fare altro che andare nella sezione degli adesivi facilmente ...