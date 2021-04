“Dispiaciuto di essere sembrato indifferente”: il post del presidente del Consiglio europeo Michel dopo lo sgarbo a von der Leyen ad Ankara (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha scritto un post su Facebook in risposta all’episodio avvenuto durante la visita che ha condotto insieme alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ad Ankara, dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. “Le poche immagini che sono state mostrate hanno dato l’impressione che sia stato insensibile a alla situazione. Niente è più lontano dalla realtà, né dai miei sentimenti profondi. Né, infine, dai principi di rispetto che mi sembrano essenziali”, si legge nel post di Michel. “In quel momento, pur percependo la natura deplorevole della situazione, abbiamo scelto di non peggiorarla con un incidente pubblico, e di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) IldelCharlesha scritto unsu Facebook in risa all’episodio avvenuto durante la visita che ha condotto insieme alladella Commissione, Ursula von der, ad, dalturco, Recep Tayyip Erdogan. “Le poche immagini che sono state mostrate hanno dato l’impressione che sia stato insensibile a alla situazione. Niente è più lontano dalla realtà, né dai miei sentimenti profondi. Né, infine, dai principi di rispetto che mi sembrano essenziali”, si legge neldi. “In quel momento, pur percependo la natura deplorevole della situazione, abbiamo scelto di non peggiorarla con un incidente pubblico, e di ...

