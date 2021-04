Diritti tv | Sky ha non trasmetterà la Serie A Cosa accadrà ora?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nelle ultime settimane i media nazionali si sono concentrati sulla delicata questione deitv. Sky non avrà l’esclusiva almeno fino al 2024 per quanto concerne laA.? Sky ha investito per anni diversi miliardi di euro per garantirsi itv per trasmettere laA. Per il triennio 2021-2024 la L'articolo proviene da Consumatore.com.

sheva_gol : @direilmotivo @Sheva_gol2 L'anno prossimo: sky perde i diritti per la serie a. Urlo conosce: tutti i giornalisti d… - danglard0812 : @paolobertolucci @battitomilan7 In sky c'è competenza di contesto e comunque cultura di rete visto anche l'ad preso… - StefanoSte66 : RT @SportInsider: Diritti TV. SKY arma l'offensiva mediatica di appoggio alla battaglia legale contro DAZN. Obiettivo minimo il terzo pacch… - nobilta_miseria : RT @SportInsider: Diritti TV. SKY arma l'offensiva mediatica di appoggio alla battaglia legale contro DAZN. Obiettivo minimo il terzo pacch… - afradoc : RT @SportInsider: Diritti TV. SKY arma l'offensiva mediatica di appoggio alla battaglia legale contro DAZN. Obiettivo minimo il terzo pacch…

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Ajax Roma sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della ... la piattaforma streaming che anche quest'anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l'intero ... La partita sarà però disponibile in diretta anche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per ... Sky non avrà l'esclusiva almeno fino al 2024 per quanto concerne la Serie A. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane ... ll match – come detto – sarà un'esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A per il campionato 2020 -2021. Per vedere Juve-Napoli sarà perciò necessario ...