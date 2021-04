Di nuovo in classe 5,6 milioni di studenti, anche in zona rossa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da questa mattina sono tornati in classe 5,6 milioni di studenti. Di nuovo seduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per seguire le lezioni in presenza, anche se in zona rossa. Si tratta di quasi il 66% degli 8,5 milioni degli iscritti nelle scuole statali e paritarie, in pratica 2 su 3. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal decreto del 1 aprile del governo Draghi. Nelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni) anche 212mila bambini.I dati comprendono anche gli alunni da settimane esclusi dalle attività educative in presenza a scuola: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da questa mattina sono tornati in5,6di. Diseduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per seguire le lezioni in presenza,se in. Si tratta di quasi il 66% degli 8,5degli iscritti nelle scuole statali e paritarie, in pratica 2 su 3. Tra loro sono 2,7gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal decreto del 1 aprile del governo Draghi. Nelle regioni inpotranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni)212mila bambini.I dati comprendonogli alunni da settimane esclusi dalle attività educative in presenza a scuola: ...

