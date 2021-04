Denise, si spengono le speranze: le indiscrezioni dalla Russia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sarebbero definitivamente spente ieri le speranze di Piera Maggio. Olesya, la ragazza russa, non sarebbe Denise ma un’altra bambina. La trasmissione russa è stata registrata ieri. Ma solo oggi pomeriggio, mercoledì 7 aprile, il programma tv “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19, le ultime notizie sul caso Denise Pipitone. Il mistero però pare risolto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sarebbero definitivamente spente ieri ledi Piera Maggio. Olesya, la ragazza russa, non sarebbema un’altra bambina. La trasmissione russa è stata registrata ieri. Ma solo oggi pomeriggio, mercoledì 7 aprile, il programma tv “Lasciali Parlare” comunicherà alle ore 19, le ultime notizie sul casoPipitone. Il mistero però pare risolto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Denise e Olesya, arriva primo risultato test DNA: per una mamma si spengono le speranze - infoitinterno : Caso Denise Pipitone: Piera Maggio continua a sperare mentre per un’altra mamma si spengono le speranze [FOTO] - MeteoWeb_eu : Caso Denise Pipitone: Piera Maggio continua a sperare mentre per un'altra mamma si spengono le speranze [FOTO] - -

Ultime Notizie dalla rete : Denise spengono Denise e Olesya, arriva primo risultato test DNA: per una mamma si spengono le speranze Teleclubitalia Denise Pipitone, nuovo incredibile annuncio: è accaduto in diretta Inoltre la trasmissione russa che ha lanciato il messaggio della Rostova ha annunciato che lunedì annuncerà il confronto tra il gruppo sanguigno di Denise e quello di Olesya. Fatto sta che la speranza ...

Denise e Olesya, arriva primo risultato test DNA: per una mamma si spengono le speranze Arriva il primo esame del DNA nell’ambito del caso di Olesya Rostova, la 20enne sospettata di essere Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. "Notevole", ha ...

Inoltre la trasmissione russa che ha lanciato il messaggio della Rostova ha annunciato che lunedì annuncerà il confronto tra il gruppo sanguigno di Denise e quello di Olesya. Fatto sta che la speranza ...Arriva il primo esame del DNA nell’ambito del caso di Olesya Rostova, la 20enne sospettata di essere Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. "Notevole", ha ...