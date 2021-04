Denise Pipitone | ultime notizie | oggi i risultati del DNA Dove seguire la diretta tv e streaming

Advertising

Olesya Rostova non è: è ufficiale (o lo sarà a breve). A Mosca è già stata registrata la puntata della trasmissione che svelerà la verità: Olesya Rostova non è. L'avvocato di Piera Maggio, ...Olesya Rostova non. Stando alle indiscrezioni che filtrano dalla Russia, sar questo il verdetto della trasmissione - registrata ieri - che andr in onda oggi. Nel pomeriggio il programma russo "Lasciali ...Sui social la rabbia per come è stato trattato il caso della bambina scompara. E l'affetto verso Piera Maggio: "L'Italia non si è dimenticata di sua figlia" ...Il dado è tratto, ma la suspence continua. La verità sul caso di Denise Pipitone è dentro una registrazione chiusa in una cassaforte a Mosca: verrà diffusa oggi dal Primo Canale russo. La conoscono in ...