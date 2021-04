Denise Pipitone, programma oggi in tv: data, orario e come vederlo in streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi (ieri per chi legge n.d.r.). A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani (oggi n.d.r.)“. Lo ha detto ieri all’Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, il cui caso si è improvvisamente riacceso dopo la segnalazione della somiglianza della bambina scomparsa con una ragazza russa (Olesya Rostova) intervenuta in una trasmissione tv in patria per cercare la mamma biologica, mai conosciuta a causa di un rapimento in tenera età. Tam tam sui social immediato, con tanto di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di(ieri per chi legge n.d.r.). A questo punto parteciperemo alla registrazione delcon la Tv russa che sarà mandato in onda domani (n.d.r.)“. Lo ha detto ieri all’Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di, il cui caso si è improvvisamente riacceso dopo la segnalazione della somiglianza della bambina scomparsa con una ragazza russa (Olesya Rostova) intervenuta in una trasmissione tv in patria per cercare la mamma biologica, mai conosciuta a causa di un rapimento in tenera età. Tam tam sui social immediato, con tanto di ...

