Denise Pipitone, l'avvocato di Piera Maggio smentisce di aver rilasciato dichiarazioni sull'identità di Olesya Rostova

In attesa della conferma o meno sull'identità di Olesya Rostova, nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile è arrivata la dichiarazione dell'avvocato di Piera Maggio. Il legale della mamma di Denise Pipitone ha specificato di non aver rilasciato nessuna dichiarazione in merito all'esito degli esami sulla ventenne russa.

Denise Pipitone: parla il legale di Piera Maggio

Giacomo Frazzitta è stato chiaro, "Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l'esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non ..."

