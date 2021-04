Denise Pipitone, l'avvocato di Piera Maggio contro Fanpage: "Non ho fatto dichiarazioni" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l'esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l'esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa Ha affermato l'avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste i genitori di Denise Pipitone, commentando indiscrezioni secondo le quali il legale avrebbe dichiarato a Fanpage che gli esami su Olesya, la ragazza russa protagonista di un talk show della tv russa, escluderebbero con certezza che si tratti della bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Quando il giornalismo italiano si comporta peggio della televisione russa per un po' di ... Leggi su sicksadworld (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l'esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non averealcun anticipazione circa l'esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa Ha affermato l'Giacomo Frazzitta, che assiste i genitori di, commentando indiscrezioni secondo le quali il legale avrebbe dichiarato ache gli esami su Olesya, la ragazza russa protagonista di un talk show della tv russa, escluderebbero con certezza che si tratti della bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Quando il giornalismo italiano si comporta peggio della televisione russa per un po' di ...

