Denise Pipitone, il giorno della verità: tra poco i risultati del test del sangue di Olesya (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non ho mai parlato con nessuno sull'esito dell'esame del sangue'. Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Leggo sui siti delle ricostruzioni che non corrispondono al vero. Non ho mai parlato con nessuno sull'esito dell'esame del'. Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale ...

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. C'è l'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - rtl1025 : ?? “La gestione della vicenda #Pipitone è inqualificabile. Io non credo che si tratti di #Denise, e credo che la tv… - Pirichello : @supersonico1986 Le ho detto che sembra la Russa non sia Denise Pipitone ma la vedo bella tranquilla - mrjones1981 : RT @adrianobiondi: Ora anche Corsera riporta dichiarazioni avvocato Frazzitta su teatrino messo su dai russi nel caso Denise Pipitone. Ecco… -