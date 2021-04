Denise Pipitone è Olesya? La nota dell’avvocato e di Piera Maggio: “Gruppo sanguigno diverso” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il Gruppo sanguigno della ragazza russa, che a “Let them talk” lanciò un video appello per cercare la sua madre biologica, è diverso da quello della piccola Denise. Denise Pipitone è Olesya? La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)Rostova non è, la bimba di 4 anni scomparsa 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Ildella ragazza russa, che a “Let them talk” lanciò un video appello per cercare la sua madre biologica, èda quello della piccola? La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - Alessan70566292 : Olesya Rostova non è Denise Pipitone, lo conferma l’avvocato di Piera Maggio. ???????????????? - Corriere : Olesya non è Denise Pipitone L'avvocato e la mamma: «Il gruppo sanguigno è diverso» -