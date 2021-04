Deddy ha bestemmiato ad Amici? Il video incriminato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Daddy ha bestemmiato nella casetta di Amici 20? Il video Sabato sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento del Serale di Amici 20 e dopo Tommaso è stata eliminata anche la ballerina Rosa Di Grazia. Qualche minuto prima di lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi la ballerina napoletana ha avuto l’opportunità di stare un po’ insieme al suo giovane fidanzato Deddy. I due ragazzi hanno trascorso in casetta gli ultimi momenti e proprio in quel momento gran parte del pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha udito una presunta bestemmia uscire dalla bocca dell’aspirante cantante. Ma naturalmente alla fine non è così, andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente e le dichiarazioni dell’ex fidanzato dell’aspirante danzatrice partenopea. Deddy ha ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) Daddy hanella casetta di20? IlSabato sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento del Serale di20 e dopo Tommaso è stata eliminata anche la ballerina Rosa Di Grazia. Qualche minuto prima di lasciare per sempre il talent show di Maria De Filippi la ballerina napoletana ha avuto l’opportunità di stare un po’ insieme al suo giovane fidanzato. I due ragazzi hanno trascorso in casetta gli ultimi momenti e proprio in quel momento gran parte del pubblico della rete ammiraglia Mediaset ha udito una presunta bestemmia uscire dalla bocca dell’aspirante cantante. Ma naturalmente alla fine non è così, andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto realmente e le dichiarazioni dell’ex fidanzato dell’aspirante danzatrice partenopea.ha ...

