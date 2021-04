Decreto sostegni, Silvestrini (Cna): “Oltre il 60% delle imprese escluse dagli indennizzi con soglia al 30%” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Sei imprese su dieci resteranno escluse dai contributi a fondo perduto con il requisito della soglia del 30% del calo del fatturato. E’ quanto ha sottolineato Sergio Silvestrini, Segretario generale della CNA, nel corso dell’audizione in Commissione Bilancio del Senato sul Decreto sostegni, chiedendo di sostituire “la tagliola del 30% con un meccanismo di decalage che riduca progressivamente il beneficio” ma ampliando la platea dei beneficiari. CNA apprezza il superamento dei codici Ateco e l’adozione del fatturato quale requisito per gli indennizzi ma “serve un segno di forte discontinuità – ha detto Silvestrini – con risorse aggiuntive e nelle modalità e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi dello scorso anno per ridare ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Seisu dieci resterannodai contributi a fondo perduto con il requisito delladel 30% del calo del fatturato. E’ quanto ha sottolineato Sergio, Segretario generale della CNA, nel corso dell’audizione in Commissione Bilancio del Senato sul, chiedendo di sostituire “la tagliola del 30% con un meccanismo di decalage che riduca progressivamente il beneficio” ma ampliando la platea dei beneficiari. CNA apprezza il superamento dei codici Ateco e l’adozione del fatturato quale requisito per glima “serve un segno di forte discontinuità – ha detto– con risorse aggiuntive e nelle modalità e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi dello scorso anno per ridare ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Contributo fondo perduto non spettante: entro quando il fisco lo recupera? La finestra temporale per la richiesta del nuovo contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni si chiuderà (salvo proroghe) il 28 maggio 2021 (si è aperta lo scorso 30 marzo 2021). La domanda può essere fatta direttamente dal richiedente oppure anche tramite intermediario ...

Reddito di Emergenza, come presentare la domanda da oggi 41, il cosiddetto decreto Sostegni che recita all' articolo 12 : Reddito di emergenza: cosa è e chi ne ha diritto Il reddito di emergenza è una misura di sostegno alle famiglie in difficoltà diretto ...

