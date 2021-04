Decreto Sostegni: fino al 28 maggio si può presentare la richiesta per il contributo a fondo perduto (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Decreto Sostegni: fino al 28 maggio è possibile presentare in via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta per il contributo a fondo perduto. Il contributo è riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019. A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In una guida ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA –al 28è possibilein via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, laper il. Ilè riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019. A scelta del beneficiario, ilspettante può essere erogato tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In una guida ...

