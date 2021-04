De Sciglio | dalla Francia | “Vicino al ritorno alla Juventus”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Certamente una stagione non facile per la. La squadra bianconera sta attraversando una fase di transizione, in cui sta avvenendo un processo di ringiovanimento della rosa. Per questo motivo la dirigenza è al centro delle accuse dei tifosi per la cattiva gestione del mercato. Proprio il mercato preoccupa la Juve, specialmente quello in uscita. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni-Genoa, Coppa Italia Sampdoria-, le probabili formazioni e diretta tv Probabili formazioni Inter –, Coppa Italia Probabili formazioni Porto –, Championsinfortunio Chiellini nessuna lesione Verona-probabili ...