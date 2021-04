De Luca si lamenta che ha poche dosi ma vaccina prima le isole (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sedicenne di Anacapri che la piattaforma regionale ammette alle prenotazioni vaccinali è un concorrente diretto del 69enne di Caserta. La Campania è passata alla fase Hunger Games della campagna, in deroga alla normalizzazione appena istruita dal governo: basta categorie a maglia larga, si procede per fasce d’età. Invece De Luca, con uno scatto da fantasista consumato, ha rilanciato immediatamente: le “isole Covid-free”. Capri, Ischia e Procida da immunizzare il prima possibile, per – parole sue – “evitare che Spagna e Grecia ci rubino i turisti”. Un’operazione “a scopo dimostrativo”, l’ha annunciata così in un paio dei suoi interventi su Facebook. E poi ha sbloccato i meccanismi della burocrazia online. Scrive Repubblica che almeno 60.000 dosi saranno destinate in esclusiva ai residenti, e che solo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sedicenne di Anacapri che la piattaforma regionale ammette alle prenotazionili è un concorrente diretto del 69enne di Caserta. La Campania è passata alla fase Hunger Games della campagna, in deroga alla normalizzazione appena istruita dal governo: basta categorie a maglia larga, si procede per fasce d’età. Invece De, con uno scatto da fantasista consumato, ha rilanciato immediatamente: le “Covid-free”. Capri, Ischia e Procida da immunizzare ilpossibile, per – parole sue – “evitare che Spagna e Grecia ci rubino i turisti”. Un’operazione “a scopo dimostrativo”, l’ha annunciata così in un paio dei suoi interventi su Facebook. E poi ha sbloccato i meccanismi della burocrazia online. Scrive Repubblica che almeno 60.000saranno destinate in esclusiva ai residenti, e che solo ...

Advertising

zazoomblog : De Luca si lamenta che ha poche dosi ma vaccina prima le isole - #lamenta #poche #vaccina #prima #isole - Ciro_Scg : RT @napolista: #DeLuca si lamenta che ha poche dosi ma vaccina prima le isole E’ partita la campagna “Isole Covid-free”, per salvare il tu… - napolista : #DeLuca si lamenta che ha poche dosi ma vaccina prima le isole E’ partita la campagna “Isole Covid-free”, per salv… - luca_tessitore : RT @savioli_alberto: C'è chi si lamenta per l'utilizzo a sproposito del termine 'giornalista'. Ma non è la stessa persona che utilizzava a… - luca_Buti1 : RT @utini19: Si lamenta la novella Sora Cecioni della Garbatella perché a suo dire non si sono fatte le cose giuste per combattere adeguata… -