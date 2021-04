De’ Longhi, emesse obbligazioni per 150 milioni di euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – De’ Longhi ha collocato titoli obbligazionari ventennali unsecured e non convertibili presso investitori istituzionali statunitensi per 150 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione segue l’approvazione ottenuta da parte del CdA nella riunione dell’11 marzo 2021. L’emissione costituisce la seconda tranche nel contesto del programma di emissione di obbligazioni “Private Shelf Facility” costituito dalla società nel 2017 ed è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali statunitensi (parte del gruppo Prudential). Questa operazione, sottolinea De’ Longhi in una nota, si innesta nell’ambito della strategia di allungamento della durata media effettiva del portafoglio di debito di gruppo e per approfittare di condizioni di mercato molto favorevoli. Le risorse reperite ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – De’ha collocato titoli obbligazionari ventennali unsecured e non convertibili presso investitori istituzionali statunitensi per 150di. Il perfezionamento dell’operazione segue l’approvazione ottenuta da parte del CdA nella riunione dell’11 marzo 2021. L’emissione costituisce la seconda tranche nel contesto del programma di emissione di“Private Shelf Facility” costituito dalla società nel 2017 ed è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali statunitensi (parte del gruppo Prudential). Questa operazione, sottolinea De’in una nota, si innesta nell’ambito della strategia di allungamento della durata media effettiva del portafoglio di debito di gruppo e per approfittare di condizioni di mercato molto favorevoli. Le risorse reperite ...

