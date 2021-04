De Bruyne si lega al City | contratto fino al 2025

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il matrimonio tra il Manchestere Kevin Deproseguirà almeno altri quattro anni. In giornata è arrivata l’ufficialità del rinnovo contrattuale del centrocampista belgaal 30 giugno. De: l’uomo in più dei Citiziens? Un premio meritato per uno dei centrocampisti piu forti al mondo come ha dimostrato anche nel match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, nel quale ha deliziato tutti con la sua classe purissima. Giunto nell’estate del 2015 dal Chelsea, Desi è ben presto affermato come uno dei pilastri dell’ undici di Guardiola collezionando 255 presenze, 65 gol e 100 assiat. Sei i titoli conquistati, tra cui due Premier League, una FA Cup, quattro Coppe di, oltre al premio individuale ...