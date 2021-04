Ddl Zan, slitta di nuovo la discussione sulla legge contro l’omotransfobia. Ostellari (Lega): «Tecnicamente non fattibile» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ddl Zan ha subìto un nuovo slittamento: il disegno di legge che da settimane aspetta la calendarizzazione in Senato – dopo l’ok del novembre scorso alla Camera – è ancora in fase di stallo. A mettersi di traverso, bloccando la discussione del testo, è stao il presidente della commissione Giustizia in quota Lega Andrea Ostellari: per lui questa legge «non è una priorità» per l’esecutivo, aveva già detto. Dopo il rinvio della settimana scorsa, oggi c’è stato un nuovo bivio: Ostellari ha chiesto che prima siano accorpati alla legge altri quattro ddl sull’omotransfobia presentati a palazzo Madama. «La calendarizzazione del ddl Zan non è Tecnicamente procedibile – ha detto oggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ddl Zan ha subìto unmento: il disegno diche da settimane aspetta la calendarizzazione in Senato – dopo l’ok del novembre scorso alla Camera – è ancora in fase di stallo. A mettersi di traverso, bloccando ladel testo, è stao il presidente della commissione Giustizia in quotaAndrea: per lui questa«non è una priorità» per l’esecutivo, aveva già detto. Dopo il rinvio della settimana scorsa, oggi c’è stato unbivio:ha chiesto che prima siano accorpati allaaltri quattro ddl sulpresentati a palazzo Madama. «La calendarizzazione del ddl Zan non èprocedibile – ha detto oggi ...

