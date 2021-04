Ddl Zan, la lite da primedonne tra Cirinnà e Maiorino rischia di oscurare il papà della legge (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo gli onori della ribalta che Fedez gli ha graziosamente elargito Alessandro Zan, il papà della legge contro l’omotransfobia, dovrà rinunciare alla prima fila. Il perché lo spiega Guia Soncini in un godibile articolo su Linkiesta. Infatti a sinistra se le danno (metaforicamente) di santa ragione due donne. Monica Cirinnà del Pd e Alessandra Maiorino del M5s. Motivo del contendere: entrambe ritengono di avere diritto di essere relatrici del ddl Zan. Quando ci sono di mezzo le cosiddette “battaglie di civiltà”, infatti, nessuno vuol tirarsi indietro. Nel bel mezzo di una pandemia, poi, intestarsi certi progressi vale quasi una medaglia olimpica. Cirinnà e Maiorino: le due aspiranti relatrici Monica Cirinnà è un po’ la Giovanna d’Arco ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo gli onoriribalta che Fedez gli ha graziosamente elargito Alessandro Zan, ilcontro l’omotransfobia, dovrà rinunciare alla prima fila. Il perché lo spiega Guia Soncini in un godibile articolo su Linkiesta. Infatti a sinistra se le danno (metaforicamente) di santa ragione due donne. Monicadel Pd e Alessandradel M5s. Motivo del contendere: entrambe ritengono di avere diritto di essere relatrici del ddl Zan. Quando ci sono di mezzo le cosiddette “battaglie di civiltà”, infatti, nessuno vuol tirarsi indietro. Nel bel mezzo di una pandemia, poi, intestarsi certi progressi vale quasi una medaglia olimpica.: le due aspiranti relatrici Monicaè un po’ la Giovanna d’Arco ...

