Ddl Zan, ennesimo rinvio in Senato. La legge contro l'omotransfobia in ostaggio del centrodestra: cosa c'è nel testo e chi si oppone (Di mercoledì 7 aprile 2021) La legge contro l'omotransfobia è tenuta in ostaggio (di nuovo) dal centrodestra. Il ddl Zan, approvato dalla Camera a novembre scorso, aspetta da settimane di iniziare il suo percorso al Senato. Ma il cambio di maggioranza e l'arrivo del governo Draghi rischia di bloccare un provvedimento atteso da anni e che, per la prima volta, potrebbe avere i numeri per essere approvato in Parlamento. A bloccare il testo, impedendone addirittura la discussione, è il presidente della commissione Giustizia del Carroccio Andrea Ostellari: il leghista sta rimandando la calendarizzazione con la motivazione che "la legge non è una priorità" per l'esecutivo. Lega e Fratelli d'Italia si oppongono da sempre, mentre Forza Italia segue gli alleati della coalizione con scarso ...

