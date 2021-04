Dati rubati Facebook, Garante privacy: “Attenti ad anomalie del telefono” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo i Dati rubati da Facebook da parte di alcuni malintenzionati che hanno sfruttato una falla nel social network, è intervenuto il Garante della privacy. Garante privacy e il comunicato sui Dati rubati da FacebookDel resto sono circa 35 milioni gli italiani che sarebbero stati esposti (rubati nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono), e proprio per questo l’autorità ha chiesto che Facebook renda «immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione». Ma cosa potrebbe essere ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo idada parte di alcuni malintenzionati che hanno sfruttato una falla nel social network, è intervenuto ildellae il comunicato suidaDel resto sono circa 35 milioni gli italiani che sarebbero stati esposti (nomi, cognomi, date di nascita, indirizzi di posta elettronica e numeri di), e proprio per questo l’autorità ha chiesto cherenda «immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione». Ma cosa potrebbe essere ...

fattoquotidiano : Facebook, rubati e diffusi i dati di 36 milioni di italiani. Garante della Privacy: “Social fornisca un servizio pe… - fanpage : Hackerati 33 milioni di profili italiani. Come sapere se i tuoi dati sono tra quelli rubati. - sole24ore : #Facebook, rubati i dati di mezzo miliardo di persone. Quelli carpiti dagli #hacker apparterrebbero, solo in Italia… - videorecensione : Ma davvero non ce ne frega più nulla dei dati rubati da Facebook? - simposioixprime : Facebook, pubblicati in rete i dati di 533 milioni di utenti nel mondo -