Dantedì | il peso della superbia nell’undicesimo canto del Purgatorio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Quest’ultima preghiera, segnor caro,già non si fa per noi, ché non bisogna,ma per color che dietro a noi restar…Io fui latino e nato d’un gran Tosco:Guiglielmo Aldobrandesco fu mio padre;non so se ‘l nome suo già mai fu vosco...Oh vana gloria de l’umane posse!com’ poco verde in su la cima dura,se non è giunta da l’etati grosse!… Sono questi alcuni dei versi dell’undicesimodel. Dante e Virgilio sono ancora nella prima cornice, con i superbi. I dannati recitano il Pater noster. I due poeti incontreranno le anime di: Omberto Aldobrandeschi, Oderisi da Gubbio e Provenzan Salvani. I superbi, hanno la condanna di procedere curvi, sotto ilopprimente di massi pesanti. Questo fardello li accompagna per l’espiazione dei loro peccati. Cantano il Pater noster. Si rivolgono a Dio, con umiltà, affinché possa liberare le ...