Danilo Di Luca: "La vedo male per il ciclismo italiano. I giovani vincono, poi a 30 anni sono finiti come Sagan" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prosegue il nostro viaggio alle radici dei problemi che da ormai troppi anni attanagliano il ciclismo italiano. I successi di Vincenzo Nibali hanno camuffato per un decennio lacune sempre più accentuate, affiorate di prepotenza ora che il siciliano si sta avviando verso il capolinea della carriera. Ad oggi non si intravede un corridore del Paese Paese in grado di vincere un Giro d'Italia nel prossimo futuro, mentre qualche speranza in più si può riporre in vista delle corse di un giorno, anche se i risultati non saranno immediati. Nel frattempo ci aggrappiamo alla imprese di Filippo Ganna e poco altro. Il re mondiale delle cronometro, qualora avesse l'opportunità di approcciare da capitano classiche come Milano-Sanremo o Parigi-Roubaix, potrebbe anche ambire al bersaglio pieno. E' chiaro che il solo Ganna non può ...

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Luca Rallye Sanremo, edizione da record: 354 equipaggi ai nastri di partenza Stefano Albertini con Danilo Fappani si gode la leadership in campionato (e anche quella del ... oltre ai giovani emergenti Tommaso Ciuffi - Nicolò Gonella (?koda Fabia R5 Evo), Luca Bottarelli ...

Fantacalcio, pagelle della 32° giornata di Serie B 2020/2021 La trentaduesima giornata di andata del Campionato di Serie B 2020-2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni ...

