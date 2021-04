Daniele Scardina si allena con Cristina Buccino | solo sport o inizio di flirt?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ex di Diletta Leotta si èto conche ha documentato il momento condividendo alcune storie su Instagram e i follower si scatenano Mentre Diletta Leotta vive la sua nuova storia d’amore con l’attore turco Can Yaman, il suo ex, conosciuto anche come Toretto, continua i suoimenti con qualche sorpresa.è un affermato pugile e ogni giorno segue una routine, ancheiva. Glimenti sono serrati per raggiungere altissime prestazioni. Sui suoi canali social condivide con la sua community momenti di esercizi e anche lotte sul ring e Toretto si diverte a combattere anche con volti noti dello spettacolo. Se qualche settimana fa,...

Advertising

sirenetta12345 : daniele scardina nuova crush della settimana - Sport_Fair : Che spettacolo sul ring: Daniele #Scardina ha una nuova allieva. Una sexy #CristinaBuccino si allena con King Toret… - NDarghahi2 : RT @Novella_2000: Diletta Leotta pubblica una foto con Can Yaman e tra i mi piace c’è anche quello dell’ex Daniele Scardina - NaghmehDar : RT @Novella_2000: Diletta Leotta pubblica una foto con Can Yaman e tra i mi piace c’è anche quello dell’ex Daniele Scardina - NDarghahi : RT @Novella_2000: Diletta Leotta pubblica una foto con Can Yaman e tra i mi piace c’è anche quello dell’ex Daniele Scardina -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Scardina

Lo dico e lo ripeto perché non vorrei svegliarmi da questo sogno bellissimo!', like a Diletta Leotta e Can Yaman/ Benedizione per la coppia... Giada Pezzaioli all'Isola dei Famosi? '..., like a Diletta Leotta e Can Yaman/ Benedizione per la coppia... Così ha precisato: 'Tanto per fare un esempio, so di un attore famoso che si è sentito dire dal suo nuovo agente 'mi ...Daniele Scardina è un affermato pugile e ogni giorno segue una routine, anche sportiva. Gli allenamenti sono serrati per raggiungere altissime prestazioni. Sui suoi canali social condivide con la sua ...Daniele Scardina è salito sul ring per dare qualche dritta a Cristina Buccino, ma c’è già chi pensa che tra i due l’intesa vada oltre lo sport. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram ...