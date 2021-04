Damiano dei Maneskin | flirt con una attuale naufraga dell’Isola? La strana “amicizia”

Advertising

heytheredenny : RT @oggiesaurita: Damiano dei #maneskin ha avuto un flirt con Drusilla Gucci. I miei protetti uniti, non mi merito nient’altro dalla vita… - ciccio_co : Non Damiano dei Maneskin ha avuto un flirt con Drusilla Gucci - ginevraseba : Drusilla Gucci oltre a collezionare le ossa ha avuto una relazione con Damiano dei Måneskin. Che dire, beata lei #isola - swifttselena : Damiano dei Maneskin ha avuto una storia con Drusilla Gucci ???????????????????????????????????????????????????????? - escatenoinfernu : RT @giorgiashelby: drusilla zitta zitta ha avuto un flirt con damiano dei maneskin #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano dei

A metà strada fra le Honduras e l'Italia arriva un inaspettato gossip che ha come protagonisti la naufraga Drusilla Gucci e il noto cantanteManeskin,David . A quanto pare, i due potrebbero aver avuto un flirt e ad avvicinarli sarebbero state le passioni comuni, fra le quali spicca quella per il dark. Per ora non sono giunte ...Maneskin e Drusilla Gucci: il gossip A svelare qualcosa in più sulle faccende sentimentali del leaderManeskin è stato IvanRota per Novella 2000 che ha raccontato di un ...Drusilla Gucci, neo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, ha avuto un flirt con Damiano dei Maneskin? Il rumor ha travolto i due vip come una valanga, ma per il momento non vi sono conferme. Una ...Stando a un'indiscrezione lanciata dal magazine diretto da Roberto Alessi, l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi in passato potrebbe avere avuto una certa "simpatia" per Damiano David ...