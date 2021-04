Dall’infanzia al Festival di Sanremo | ecco il teaser di «Lauro» | il nuovo album dell’artista romano – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 aprile 2021) «Se è successo è perché così doveva essere». L’annuncio arriva via Instagram:, ildi Achille, arriverà il prossimo 16 aprile. Prodotto da Elektra Records e Warner Music, la sesta faticaè stata anticipata da unufficiale, dove viene svelato il tema portante dietro il progetto: la storiaalle esibizioni all’ultimodi. Nelci si immerge nei ricordi dell’autore, con la sovrapposizione di momenti della sua giovinezza e immagini più recenti, legate agli ultimi successi e ai concerti. L’sarà diffuso in formato cd, in vinile e in un’edizione speciale, la Pop Up, ...